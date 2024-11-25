Denizli'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Denizli'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında toplanan protokol üyeleri ile vatandaşlar, döviz ve pankartlarla Denizli Valiliğine kadar yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde hala büyük bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi.