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        Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi 155 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, temmuz ayında fabrikanın çatısından düşen inşaat işçisi tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:00
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        Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi 155 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, temmuz ayında fabrikanın çatısından düşen inşaat işçisi tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da Hacıeyüplü Mahallesi'nde inşaat halindeki fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralanan Mehmet Deniz Alataş (25), Denizli Devlet Hastanesi'nde 155 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

        Alataş'ın cenazesi Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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