Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi 155 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, temmuz ayında fabrikanın çatısından düşen inşaat işçisi tedavi gördüğü hastanede öldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, temmuz ayında fabrikanın çatısından düşen inşaat işçisi tedavi gördüğü hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da Hacıeyüplü Mahallesi'nde inşaat halindeki fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralanan Mehmet Deniz Alataş (25), Denizli Devlet Hastanesi'nde 155 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Alataş'ın cenazesi Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
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