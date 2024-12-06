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        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan İngiliz yolcu hastanede hayatını kaybetti

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 3 Aralık'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan yabancı uyruklu yolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:24
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        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan İngiliz yolcu hastanede hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 3 Aralık'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan yabancı uyruklu yolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi geçişinde akaryakıt istasyonundan çıkan tıra çarpan otobüsteki yaralılardan 71 yaşındaki İngiliz vatandaşı Denise Sellars, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti.

        Otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'na götürülen cenazenin, işlemlerin ardından Sellars'ın yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

        Kazada yaralanan üç kişinin tedavisi sürüyor.

        İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi geçişinde, 3 Aralık'ta Aydın'ın Didim ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet G. (60) yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı 15 AAY 875 plakalı tıra çarpmıştı.

        Kazada yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı olay yerinde hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü tutuklanmış, tedavileri tamamlanan 16 kişi taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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