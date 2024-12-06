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        Denizli Valisi Coşkun'dan Kale ilçesine ziyaret

        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:04
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        Denizli Valisi Coşkun'dan Kale ilçesine ziyaret
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        Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Coşkun, ilk olarak Kale Kaymakamı Burak Gürbüz'ü makamında ziyaret etti.

        Gürbüz, Belediye Başkanı Erkan Hayla ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Coşkun, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Coşkun, daha sonra Belediye Başkanı Erkan Hayla'yı makamında ziyaret etti.

        Hayla, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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