Denizli Valisi Coşkun'dan Kale ilçesine ziyaret

Vali Coşkun, daha sonra Belediye Başkanı Erkan Hayla'yı makamında ziyaret etti.

Gürbüz, Belediye Başkanı Erkan Hayla ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Coşkun, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Coşkun, ilk olarak Kale Kaymakamı Burak Gürbüz'ü makamında ziyaret etti.

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