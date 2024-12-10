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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan "savunma" vurgusu:

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, ligde çok iyi hücum oyuncuları olduğunu belirterek "Bu ligde var olmak istiyorsanız savunma kısmında da fazlasıyla çaba göstermek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:14
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan "savunma" vurgusu:
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, ligde çok iyi hücum oyuncuları olduğunu belirterek "Bu ligde var olmak istiyorsanız savunma kısmında da fazlasıyla çaba göstermek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

        Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada Manisa Basket ile 15 Aralık'ta deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Ligde sahalarında ikinci galibiyeti geçen hafta Aliağa Petkimspor karşısında aldıklarına dikkati çeken Aktaş, "Bu ligde var olmak istiyorsanız savunma kısmında da fazlasıyla çaba göstermek zorundasınız. Hücumda çok yetenekli oyuncular var, her takımda bir şekilde skor bulunuyor. Ama savunma eforunu koymadığınız zaman kaybeden taraf oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Zor günlerden geçtiklerini anlatan Aktaş, antrenman yaptıkça ve birlikte vakit geçirdikçe "güzel işlerin" ortaya çıkmaya başlayacağını kaydetti.

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