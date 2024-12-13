Denizli'de birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü

Topraklık Mahallesi'nde dün gece Abdullah Kolcu (50) ile birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Kolcu, kadını ve oğlu N.H'yi darbetti.

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