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        Denizli'de birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 16 yaşındaki çocuğu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:27
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        Denizli'de birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 16 yaşındaki çocuğu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Topraklık Mahallesi'nde dün gece Abdullah Kolcu (50) ile birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Kolcu, kadını ve oğlu N.H'yi darbetti.

        Bu sırada çocuk, mutfaktan aldığı bıçakla Kolcu'yu yaraladı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kolcu, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

        Şüpheli, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Çocuğun annesi Alida İ. de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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