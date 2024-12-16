Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

        Denizli'de etkili olan yoğun sis, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de etkili olan yoğun sis, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

        Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

        Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle Denizli'yi Manisa, Aydın, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında seyreden sürücülere uyarılarda bulundu.

        Meydana gelen hasarlı trafik kazalarına polis ekipleri müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"

        Benzer Haberler

        Görev başında rahatsızlanıp hayatını kaybeden polis memuru için tören düzen...
        Görev başında rahatsızlanıp hayatını kaybeden polis memuru için tören düzen...
        Ürün iadesi tartışmasında iş yeri sahibini öldürüp, yeğenini yaralayan şüph...
        Ürün iadesi tartışmasında iş yeri sahibini öldürüp, yeğenini yaralayan şüph...
        Denizlispor Kulübü'nün "anahtarı" belediyeye teslim edildi
        Denizlispor Kulübü'nün "anahtarı" belediyeye teslim edildi
        Denizli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kendilerine şiddet uygulayan annesinin sevgilisini öldürdü
        Kendilerine şiddet uygulayan annesinin sevgilisini öldürdü
        AK Parti'nin Denizli olağan il kongresi gelecek ay yapılacak
        AK Parti'nin Denizli olağan il kongresi gelecek ay yapılacak