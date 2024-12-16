Denizli'de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Denizli'de etkili olan yoğun sis, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Denizli'de etkili olan yoğun sis, kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle Denizli'yi Manisa, Aydın, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında seyreden sürücülere uyarılarda bulundu.
Meydana gelen hasarlı trafik kazalarına polis ekipleri müdahale etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.