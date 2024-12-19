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        Denizli'de firari hükümlü saklandığı tırda yakalandı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı tırda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:00
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        Denizli'de firari hükümlü saklandığı tırda yakalandı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı tırda yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma, hakkında 6 suçtan 13 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin (28) Kocabaş Mahallesi'ndeki tır parkında saklandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

        Parktaki tırda yakalanan S.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Öte yandan S.Ç'ye yer sağladığı belirtilen O.F'ye "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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