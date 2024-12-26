Denizli'de bağ evinde çıkan yangında 1 kişi öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Altınova Mahallesinde Ayşe Uçar'ın (55) yaşadığı evde yangın çıktığını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Ekiplerin evde yaptığı kontrolde Uçar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Uçar'ın cenazesi, Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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