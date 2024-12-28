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        Denizli'de trafik kazasında ölen anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları son yolculuğuna uğurlandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 20:53 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:53
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        Denizli'de trafik kazasında ölen anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları son yolculuğuna uğurlandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi.

        Dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Ali (37) ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal Küçükuysal'ın (9) cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alındı.

        Cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Küçükuysal ailesi için burada helallik alındı.

        Daha sonra cenazeler, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Öte yandan diğer araçta bulunan 3 yaralının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Denizli'nin Buldan ilçesinde Turgay Turan (59) idaresindeki 59 AHR 542 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Küçükuysal ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal (9) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

        Diğer sürücü Turgay Turan ile araçtaki Özcan (78) ve Ayfer Turan (59) ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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