Denizli'de trafik kazasında ölen anne, baba ve 9 yaşındaki çocukları son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve 9 yaşındaki çocuklarının cenazeleri toprağa verildi.

Dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Ali (37) ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal Küçükuysal'ın (9) cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundan alındı.

Cenazeleri Kadıköy Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Küçükuysal ailesi için burada helallik alındı. Daha sonra cenazeler, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Öte yandan diğer araçta bulunan 3 yaralının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Denizli'nin Buldan ilçesinde Turgay Turan (59) idaresindeki 59 AHR 542 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Küçükuysal ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal (9) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.