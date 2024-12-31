Denizli'de yılbaşında 2 bin 291 kolluk kuvveti görev yapacak

Denizli Valiliği, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 291 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince alınan tedbirler kapsamında polis sorumluluk bölgesinde 232 ekip ve 1223 polis, jandarmada ise 192 tim ve 644 personel ile gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtildi.