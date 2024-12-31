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        Denizli'de yılbaşında 2 bin 291 kolluk kuvveti görev yapacak

        Denizli Valiliği, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 291 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:24
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        Denizli'de yılbaşında 2 bin 291 kolluk kuvveti görev yapacak
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        Denizli Valiliği, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 291 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince alınan tedbirler kapsamında polis sorumluluk bölgesinde 232 ekip ve 1223 polis, jandarmada ise 192 tim ve 644 personel ile gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtildi.

        İl genelinde terör, aranan şahıs, göçmen kaçakçılığı, sürücülere yönelik alkol uygulaması, narkotik, asayiş yol, umuma açık yer ve eğlence merkezlerinde denetimlerin yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2025 yılına huzur ve güven ortamı içerisinde girmeyi sağlamak için ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarına giren konularda gerekli çalışmaları yapmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz Denizli'nin huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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