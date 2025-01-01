Denizli'de bıçakladığı kişinin telefonu ve parasını gasbeden şüpheli yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişiyi bıçaklayıp telefon ve parasını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişiyi bıçaklayıp telefon ve parasını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ Mahallesi 1042 Sokak'ta E.G. (25) yabancı uyruklu bir kişiyi bıçaklayıp telefon ve parasını gasbederek kaçtı.
Daha sonra yaralı kişinin yardım istediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğazından bıçaklandığı belirtilen ve üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu kişi, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan E.G, polis ekiplerince Delikliçınar Yeni Cami avlusunda yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.