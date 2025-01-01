Denizli'de bıçakladığı kişinin telefonu ve parasını gasbeden şüpheli yakalandı

Daha sonra yaralı kişinin yardım istediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ Mahallesi 1042 Sokak'ta E.G. (25) yabancı uyruklu bir kişiyi bıçaklayıp telefon ve parasını gasbederek kaçtı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişiyi bıçaklayıp telefon ve parasını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

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