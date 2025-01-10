Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli 8. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Bugün Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizli'nin her köyünde her mahallesinde ve caddesinde başı dik, anlı açık şöyle efeler gibi gerine gerine yürüyecek bir tek parti vardır o partinin adı AK Parti'dir ve AK Partililerdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli 8. Olağan Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Bugün Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizli'nin her köyünde her mahallesinde ve caddesinde başı dik, anlı açık şöyle efeler gibi gerine gerine yürüyecek bir tek parti vardır o partinin adı AK Parti'dir ve AK Partililerdir." dedi.

        Zeybekci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli 8. Olağan Kongresi'nde partililere seslendi.

        Bu millete ve şehre hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini belirten Zeybekci, "Bugün Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizli'nin her köyünde her mahallesinde ve caddesinde başı dik, anlı açık şöyle efeler gibi gerine gerine yürüyecek bir tek parti vardır o partinin adı AK Parti'dir ve AK Partililerdir." diye konuştu.

        Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

        Dağ, "AK Parti'ye ömür biçmeye çalışanlar bundan önce nasıl hayal kırıklığına uğramışlarsa bundan sonra da hayal kırıklığına uğramaya devam edecekler. Bütün herkes bilsin ki her ilde yaptığımız bu coşkulu kongreler göstermektedir ki 2028'de, 2033'te ipi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti göğüsleyecektir." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ise Recep Tayyip Erdoğan ile 4 yıldır görev yapabildiği için kendini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu gazetecilerle buluştu
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu gazetecilerle buluştu
        Denizlispor'da kritik kongre günü
        Denizlispor'da kritik kongre günü
        Denizli'de aç kalan yabani domuzlar şehre indi
        Denizli'de aç kalan yabani domuzlar şehre indi
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Traktör devrildi; dede öldü, araçtan atlayan torunu kurtuldu
        Traktör devrildi; dede öldü, araçtan atlayan torunu kurtuldu
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti