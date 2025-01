Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli 8. Olağan Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Bugün Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizli'nin her köyünde her mahallesinde ve caddesinde başı dik, anlı açık şöyle efeler gibi gerine gerine yürüyecek bir tek parti vardır o partinin adı AK Parti'dir ve AK Partililerdir." dedi.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli 8. Olağan Kongresi'nde partililere seslendi.

Bu millete ve şehre hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini belirten Zeybekci, "Bugün Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizli'nin her köyünde her mahallesinde ve caddesinde başı dik, anlı açık şöyle efeler gibi gerine gerine yürüyecek bir tek parti vardır o partinin adı AK Parti'dir ve AK Partililerdir." diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Dağ, "AK Parti'ye ömür biçmeye çalışanlar bundan önce nasıl hayal kırıklığına uğramışlarsa bundan sonra da hayal kırıklığına uğramaya devam edecekler. Bütün herkes bilsin ki her ilde yaptığımız bu coşkulu kongreler göstermektedir ki 2028'de, 2033'te ipi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti göğüsleyecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ise Recep Tayyip Erdoğan ile 4 yıldır görev yapabildiği için kendini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.