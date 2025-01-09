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        Denizlispor'da kritik kongre günü

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta aralık ayındaki olağanüstü kongrede aday bulamayınca yönetimsiz kalan Denizlispor yarın yeniden sandığa gidecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:52
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        Denizlispor'da kritik kongre günü
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta aralık ayındaki olağanüstü kongrede aday bulamayınca yönetimsiz kalan Denizlispor yarın yeniden sandığa gidecek. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. Süper Lig'den başlayarak son 4 sezonda 3 kez küme düşüp amatör lige düşme tehlikesi yaşayan yeşil-siyahlılarda istifa eden Ahmet Yalın Yıldırım aday olmayıp kulübün anahtarları valilik ve belediyeye verilmek istenirken, kongre öncesi Mehmet Uğur Tatar adaylık açıklaması yaptı.

        İş insanı Tatar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yönetim listesinin oluştuğunu ve kongre gününü beklediklerini ifade etti. Tatar'n yönetim listesinde toplamda 25 ismin bulunduğu belirtildi. Mehmet Uğur Tatar'ın yönetimiyle birlikte ilk etapta 60 milyon TL gibi bir bütçeyle başkanlık dümenine geçeceği iddia edildi. Son 3.5 yıldır transfer yasaklısı olup altyapı oyuncularından kurulu kadrosu da dağılmaya başlayan Denizlispor, FIFA'dan 6 puan silme cezası alarak grubunda ilk yarıyı 4 puanla sonuncu tamamlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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