Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda teknik ve fiziki takiple belirlenen hafif ticari aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada kağıda emdirilmiş 34 parça halinde 44 bin 191 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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