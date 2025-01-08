Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda teknik ve fiziki takiple belirlenen hafif ticari aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada kağıda emdirilmiş 34 parça halinde 44 bin 191 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu

        Benzer Haberler

        Traktör devrildi; dede öldü, araçtan atlayan torunu kurtuldu
        Traktör devrildi; dede öldü, araçtan atlayan torunu kurtuldu
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Denizli'de belediye işçileri Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Denizli'de belediye işçileri Ferdi Tayfur için lokma dağıttı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Denizli'de evli çiftin öldüğü kaza kamerada
        Denizli'de evli çiftin öldüğü kaza kamerada
        Merkezefendi dipten kurtulamadı
        Merkezefendi dipten kurtulamadı