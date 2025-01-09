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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu gazetecilerle buluştu

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:08 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:08
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu gazetecilerle buluştu
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Çavuşoğlu, Çamlık Ofis'te düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının gününü kutladı.

        Şehrin güzelleşmesi ve sorunlarının çözülmesinin gazetecilerle birlikte olacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Sizler elinizi taşın altına koyar, bizleri doğru eleştirilerle yönlendirirseniz bu süreçten keyif alırız." dedi.

        Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da basın mensuplarının mesleki taleplerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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