Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 2 ölü, 26 yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.