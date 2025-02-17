Denizli'de alçı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alçı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alçı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskihisar Mahallesi'ndeki bir alçı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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