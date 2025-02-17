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        Denizli'de alçı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alçı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:38
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        Denizli'de alçı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alçı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eskihisar Mahallesi'ndeki bir alçı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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