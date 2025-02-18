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        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde sporcu öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:59
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        GÜNCELLEME 2 - Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde sporcu öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

        B.G. (66) idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nisa Yıldızer (15) ile Zeynep Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        - Halter şampiyonasına katılmak için yola çıkmışlar

        İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.

        - Vali Coşkun'un açıklaması

        Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Coşkun, gazetecilere, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Üzücü bir kazanın meydana geldiğini ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

        "Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na, İzmir'den katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 vefatımız, 26 yaralımız var. Yaralılarımızın tamamını Denizli'deki hastanelerimize sevk ettik. Tedavilerine başlandı."

        Bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni eden Vali Coşkun, şunları kaydetti:

        "Kazanın nedeni hakkında arkadaşlarımız çalışmayı yapıyor. Henüz net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra bu netleşecek, ortaya çıkacak, şimdi jandarma teşkilatımız olay mahallinde gerekli çalışmaları yapacak ve muhtemelen yaralılarımızdan da dinleyecektir konuları. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra kazanın nedeni ortaya çıkacak. İlk bilgilere göre içlerinde ağır olan yaralılarımız var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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