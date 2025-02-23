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        Denizli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Güney ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:02
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        Denizli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Güney ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yağcılar Mahallesi'nde Ayşe Çetinsarı'ya (83) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Güney İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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