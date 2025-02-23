Denizli'de otomobille ekip aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru 4 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 35 M 5796 plakalı otomobil, İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde, polis memuru S.A'nın kullandığı 20 A 5442 plakalı trafik ekibi aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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