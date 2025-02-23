Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.A.Y. idaresindeki 20 AAN 509 plakalı motosiklet, Çayır Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda K.O.G. yönetimindeki 06 CYR 503 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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