Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Denizli'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Denizli'de düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Denizli'de öğrencilerle buluştu
        ABONE OL

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Denizli'de düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

        Gezeravcı, Pamukkale Üniversitesi Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, öğrencilere uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yaptı.

        Yerli Uydu Geliştirme Programı, Türk Uzay Ajansı, Ay Araştırma Programı, Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi'ne ilişkin bilgi veren Gezeravcı, Türk astronot seçim süreci ve Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

        Gezeravcı, bu misyonun devamını gençlerin getireceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti yüz yıllık tarihinde gerçekleştirdiği ilk uzay misyonunu bir Türk'ün, bir vatandaşının uzaya gidip 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Devletimiz bu görevi dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde yüzyıllardır ayakta kalmayı başarabilmiş üzerimize sınanan bütün badirelere rağmen devletinin bayrağını hiçbir zaman yere düşürmemiş bir devletin iradesiyle yıllardır yaftalanan özgüvenleri alaşağı edinmeye çalışan gelecek nesillerimizin o özgüvenini her daim ayakta tutmaya yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu bir ilham göreviydi." diye konuştu.

        Gezeravcı, daha sonra konuklara 22 gün süren uzay yolculuğunda neler yaşadıklarını anlattı.

        Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Pari İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...

        Benzer Haberler

        Denizli'de tarım alanları zirai dondan etkilendi
        Denizli'de tarım alanları zirai dondan etkilendi
        Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Denizli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de otomobille ekip aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yara...
        Denizli'de otomobille ekip aracının çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yara...
        Denizlili tekstilci Afrika'nın geleneksel kıyafetlerini üretiyor
        Denizlili tekstilci Afrika'nın geleneksel kıyafetlerini üretiyor
        Kale'de soğuk hava etkili oldu
        Kale'de soğuk hava etkili oldu