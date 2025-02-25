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        Çardak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çardak ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:23
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        Çardak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Çardak ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçede bir fabrikada çalışan Semih Güngüner (27) ile fabrikaya işçileri taşıyan servis aracının sürücüsü T.Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y. yanındaki tabancayla Güngüner'e ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin ilk ifadesinde, servisin kalkış saatleri nedeniyle Güngüner ile tartıştıklarını, sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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