Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Denizli'de öğrencilerle buluştu

DENİZLİ'ye gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, uzayda geçirdiği 22 günü anlattı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Vakfı tarafından Pamukkale Üniversitesi Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, öğrencilere, Yerli Uydu Geliştirme Programı, Türk Uzay Ajansı, Ay Araştırma Programı, Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi gibi konularda sunum yaptı.

Uzayda geçirdiği 22 günü öğrencilere anlatan Gezeravcı, uzay misyonunun devamını gençlerin getireceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde gerçekleştirdiği ilk uzay misyonunu bir Türk'ün, bir vatandaşının uzaya gidip 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmedi. Devletimiz bu görevi dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde yüzyıllardır ayakta kalmayı başarabilmiş, üzerimize sınanan bütün badirelere rağmen devletinin bayrağını hiçbir zaman yere düşürmemiş bir devletin iradesiyle yıllardır yaftalanan özgüvenleri alaşağı edinmeye çalışan gelecek nesillerimizin, o özgüvenini her daim ayakta tutmaya yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu bir ilham göreviydi" diye konuştu.