Ligin son sırasındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray galibiyetiyle umutlandı

SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son sırasında yer alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı, dün sahasında Galatasaray'a karşı aldığı galibiyetle umutlandı.

Başantrenör Zafer Aktaş yönetiminde mücadele eden ve lige kötü bir başlangıç yapan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ilk galibiyetini 5. Hafta Onvo Büyükçekmece Basketbol takımı karşısında evinde aldı.

Daha sonra 3 maçta mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci galibiyetini Aliağa Petkimspor, üçüncüsünü 17. hafta karşılaşmasında Karşıyaka, dördüncü galibiyetini ise dün 98-96'lık skorla Galatasaray maçında elde edebildi.

Geride kalan 19 maçta sadece 4 galibiyet çıkabilen ve bunları da sahasında alan Denizli ekibi, ligde 23 puanla son sırada yer alıyor.

Transferlerle kadrosunu güçlendiren ve son 3 maçından ikisini kazanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının başantrenörü Zafe Aktaş, AA muhabirine, Galatasaray karşılaşmasında sahada büyük çekişme ve heyecan yaşandığını söyledi.

Zorlu mücadeleden galip ayrılarak önemli bir zafer kazandıklarını ifade eden Aktaş, bu sonucun takım için çok büyük moral kaynağı olduğunu belirtti.

Aktaş, oynayacakları final niteliğindeki 11 maça çok iyi hazırlanmak zorunda olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu galibiyetin sezonu değiştiren bir zafer olmasını diliyorum. Maçı izleyen herkes gördü saman alevi gibi bir durumdayız. Böyle bir tutukluk var. İki basketle özgüven kaybına uğruyoruz, geri koşamıyoruz. 'Eyvah, yine mi kaybedeceğiz?' diye düşünüyoruz. Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı alınan bu galibiyetle özgüvenimizi yeniden kazanacağımıza inanıyorum."