Denizli'de kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.
Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan B.K'den dünden bu yana haber alamayan annesi F.K. durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine polis ekiplerince kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.