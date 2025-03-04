Denizli'de hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi

Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile Orak'ın ailesi ile mesai arkadaşları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.