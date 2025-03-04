Denizli'de hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi
Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Orak'ın (48) cenazesi, törenle memleketi Aydın'a gönderildi.
Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Orak'ın (48) cenazesi, törenle memleketi Aydın'a gönderildi.
Rahatsızlığı sonrası gittiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde beyin kanaması teşhisi konulan İsmail Orak, yaşam mücadelesini kaybetti.
Orak'ın cenazesi işlemlerinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.
Buradaki törende, Orak'ın öz geçmişi okundu, dua edildi.
Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile Orak'ın ailesi ile mesai arkadaşları katıldı.
Törenin ardından Orak'ın naaşı, memleketi Aydın'nın Nazilli ilçesine gönderildi.
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