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        Denizli'de evde çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile otizmli oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:52
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        Denizli'de evde çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile otizmli oğlu hastaneye kaldırıldı.

        Yunusemre Mahallesi 6407 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde dumandan etkilendiği belirtilen 10 yaşındaki otizmli M.Ü. ile annesi H.Ü. (54), sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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