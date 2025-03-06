Denizli'de evde çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile otizmli oğlu hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile otizmli oğlu hastaneye kaldırıldı.
Yunusemre Mahallesi 6407 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde dumandan etkilendiği belirtilen 10 yaşındaki otizmli M.Ü. ile annesi H.Ü. (54), sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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