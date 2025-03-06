Denizli'de evde çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi

Evde dumandan etkilendiği belirtilen 10 yaşındaki otizmli M.Ü. ile annesi H.Ü. (54), sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunusemre Mahallesi 6407 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.