Kayak için gittikleri bölgedeki ihtiyacı görüp devlet desteğiyle konaklama tesisi kurdular

SEBAHATDİN ZEYREK - Muğla'da yaşayan Sami ve Ebru Salar çifti, günübirlik gittikleri Denizli Kayak Merkezi'nin yakınında devletten aldıkları hibe ile konaklama tesisi kurup işletmeci oldu.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yaşayan ve burada turizmle uğraşan Ebru ve Sami Salar, kayak yapmak amacıyla uzun yıllardır gittikleri Denizli Kayak Merkezi civarında konaklama sıkıntısı yaşayınca, bölgedeki yakınlarının arazisine kendileri için iki bungalov inşa etti.

Yerli ve yabancı turistlerin de kendileri gibi konaklama sıkıntısı yaşamasından yola çıkan çift, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki kayak merkezi yakınında konaklama tesisi kurmaya karar verdi.

Çift, 2020 yılında TKDK Denizli İl Koordinatörlüğüne sunduğu projelerine yüzde 75 hibe desteği aldı.

Hibeyle, kayak merkezine 14 kilometre uzaklıkta kiralanan yaklaşık 6 bin metrekare arazide 23 bungalov, ana bina, kayak ve snowboard okulu, malzeme kiralama ünitesi, restoran kuruldu.

- Çalışanlar Nikfer ve çevre mahallelerden

Sami Salar, AA muhabirine, eşiyle yaklaşık 40 yıldır Muğla ve farklı şehirlerde turizm işiyle uğraştıklarını söyledi.

Kayak tutkuları dolayısıyla, yaşadıkları yere en yakın kayak merkezi olan Denizli'ye kış aylarında sık sık geldiklerini ifade eden Salar, ancak bu ziyaretlerin kalacak yer olmaması nedeniyle hep günübirlik olduğunu anlattı.

Salar, kendileri için kurdukları iki bungalova çevreden talep gelmeye başlayınca konaklama tesisi kurmaya karar verdiklerini ifade ederek, kar ve doğa meraklarının da bunda etkili olduğunu belirtti.

Tesiste 23 bungalov bulunduğunu anlatan Salar, doğaya saygılı bir tesis olduklarını dile getirerek, "İleri yıllarda trekking, yamaç paraşütü, buna benzer etkinliklerle devam etme projemiz var. Şimdilik sadece üç ay kayak turizmine bağlı olarak çalışmaktayız." dedi.