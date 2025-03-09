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        Denizli'de konteynerin altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, konteynerin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:52
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        Denizli'de konteynerin altında kalan kişi hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, konteynerin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Pınaryazı Mahallesi'nde yaşayan Aykut Sürücüoğlu (29), arazisinde bulunan konteyneri kriko ile yükseltmeye çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Sürücüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücüoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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