Denizli'de konteynerin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pınaryazı Mahallesi'nde yaşayan Aykut Sürücüoğlu (29), arazisinde bulunan konteyneri kriko ile yükseltmeye çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle altında kaldı.

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