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        Denizlispor Kulübü Başkanı Ergil istifa etti

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Erhan Ergil, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:48 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:48
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        Denizlispor Kulübü Başkanı Ergil istifa etti
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        Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Erhan Ergil, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Ergil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        Bu süreçte bir miktar düşman edindiğini ancak binlerce dost kazandığını belirten Ergil, "Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter. Ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim. Ama onurumu kaybetmedim. Kaybedemem. Tek sermayem bu. Bir misyonu tamamladığımı düşünüyorum. Bir şehri uyandırmak, artık şu gelinen ortamın üzerine şehrin önde gelenleri de gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Dün bir netice. Bugün bir zaferdir. Yine de o çocuklara sahip çıkın. Bu şehrin takımına sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

        Kimseye kırgın olmadığını vurgulayan Ergil, şunları kaydetti:

        "Elimden gelen bu kadardı. Kusura bakmayın. İnsanın gücü bir yere kadar yetiyor. Bugün, büyük bir sevdayla yürüdüğüm bu yoldan ayrılma vakti geldi. Denizlispor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren, dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Denizlispor her zaman benim yüreğimde olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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