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        Buldan'da trafik kazasında yaralanan kişi 15 gün sonra öldü

        Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, 15 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:54
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        Buldan'da trafik kazasında yaralanan kişi 15 gün sonra öldü
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, 15 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Musa Çallı (29) idaresindeki 20 RS 006 plakalı kamyonet, Dörteylül Mahallesi Akçeşme mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

        Yaralanan Çallı, Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Çallı, kazadan 15 gün sonra hayatını kaybetti.

        Çallı'nın cenazesi ilçedeki Doğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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