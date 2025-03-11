Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ile yanındaki 4 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kınıklı Mahallesi Çamlık Parkı'nda Alperen K. ile Enes Ali H. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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