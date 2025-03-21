BBP Genel Başkanı Destici, Denizli'de iftar programında konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin, "Herkesin eylem yapma, protesto yapma hakkı vardır. Polise saldırma, polisi yaralama, yağmalama, dükkanların camlarını kırma, polis arabalarını taşlama hakkı yoktur. Bu vandallıktır, bunu kim yaparsa bundan uzak durmalıdır."

Merkezefendi ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen iftar programına katılan Destici, buradaki konuşmasında Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için bu yıl da 24-31 Mart arasında anma etkinlikleri düzenleneceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Destici, şöyle konuştu:

"Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimiz terörist İsrail'in katil başbakanı Netanyahu ve onun katil savaş kabinesinin bombaları altında her gün çocuklarını, eşlerini, anneleri, babalarını kaybederek iftarları karşılıyorlar ya da Ramazan-ı Şerif'i yaşıyorlar. Netanyahu ateşkesi de bozarak bu mübarek ramazan gününde Gazze'ye hem havadan hem karadan saldırılar gerçekleştiriyor. Yine yüzlerce kadın, çocuk, masum insan hayatını kaybetti. O kardeşlerimizi rahmetle anarken mekanları cennet olsun derken katilleri, soykırımcıları ve onların işbirlikçilerini de lanetliyoruz. Cenabıhak onları kahretsin inşallah. Tabi Allah'a dua edeceğiz, yardım isteyeceğiz. Lakin öbür taraftan bir Müslüman bir insan olarak da görevimizi yapacağız. Onun için şimdiden harekete geçmeli ve bu zalimlere karşı soykırımcılara karşı topyekün bir kıyama kalkınmalı, İslam'a, Müslüman'a, mazluma sahip çıkılmalı ve sahibinin karşısında elif gibi dimdik durulmalıdır."

Destici, Büyük Birlik Partisinin Türkiye'nin bütün gündem maddeleriyle ilgili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hepsinde de görüş ve düşüncelerini çok net bir şekilde söylemiştir ve söylemeye de devam etmektedir. 40 yıldan fazla bir süredir terörle mücadele ediyoruz. Bakın Türkiye'de bugün fakirlik varsa, yoksulluk varsa kişi başına milli gelirimiz 30 bin dolar değilken, 10 bin dolarsa, emeklimiz 40 bin lira değil de 14-15 bin lira alırsa bunun 2 sebebi vardır. Birinci sebebi teröre harcadığımız 2 trilyon dolar üzerindeki paradır. Bizim bütün iç dış kamu özel borç toplamımız 550 milyar dolar olacak ama biz terörle mücadeleye onun dört katı para harcadık. İkincisi enerjide dışa bağımlılıktır. Dış ticaret açığımız tamamı enerjiden kaynaklanmaktadır."