Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Denizli'de iftar programında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin, "Herkesin eylem yapma, protesto yapma hakkı vardır. Polise saldırma, polisi yaralama, yağmalama, dükkanların camlarını kırma, polis arabalarını taşlama hakkı yoktur. Bu vandallıktır, bunu kim yaparsa bundan uzak durmalıdır."

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:37 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Denizli'de iftar programında konuştu:
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin, "Herkesin eylem yapma, protesto yapma hakkı vardır. Polise saldırma, polisi yaralama, yağmalama, dükkanların camlarını kırma, polis arabalarını taşlama hakkı yoktur. Bu vandallıktır, bunu kim yaparsa bundan uzak durmalıdır."

        Merkezefendi ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen iftar programına katılan Destici, buradaki konuşmasında Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için bu yıl da 24-31 Mart arasında anma etkinlikleri düzenleneceğini söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Destici, şöyle konuştu:

        "Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimiz terörist İsrail'in katil başbakanı Netanyahu ve onun katil savaş kabinesinin bombaları altında her gün çocuklarını, eşlerini, anneleri, babalarını kaybederek iftarları karşılıyorlar ya da Ramazan-ı Şerif'i yaşıyorlar. Netanyahu ateşkesi de bozarak bu mübarek ramazan gününde Gazze'ye hem havadan hem karadan saldırılar gerçekleştiriyor. Yine yüzlerce kadın, çocuk, masum insan hayatını kaybetti. O kardeşlerimizi rahmetle anarken mekanları cennet olsun derken katilleri, soykırımcıları ve onların işbirlikçilerini de lanetliyoruz. Cenabıhak onları kahretsin inşallah. Tabi Allah'a dua edeceğiz, yardım isteyeceğiz. Lakin öbür taraftan bir Müslüman bir insan olarak da görevimizi yapacağız. Onun için şimdiden harekete geçmeli ve bu zalimlere karşı soykırımcılara karşı topyekün bir kıyama kalkınmalı, İslam'a, Müslüman'a, mazluma sahip çıkılmalı ve sahibinin karşısında elif gibi dimdik durulmalıdır."

        Destici, Büyük Birlik Partisinin Türkiye'nin bütün gündem maddeleriyle ilgili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Hepsinde de görüş ve düşüncelerini çok net bir şekilde söylemiştir ve söylemeye de devam etmektedir. 40 yıldan fazla bir süredir terörle mücadele ediyoruz. Bakın Türkiye'de bugün fakirlik varsa, yoksulluk varsa kişi başına milli gelirimiz 30 bin dolar değilken, 10 bin dolarsa, emeklimiz 40 bin lira değil de 14-15 bin lira alırsa bunun 2 sebebi vardır. Birinci sebebi teröre harcadığımız 2 trilyon dolar üzerindeki paradır. Bizim bütün iç dış kamu özel borç toplamımız 550 milyar dolar olacak ama biz terörle mücadeleye onun dört katı para harcadık. İkincisi enerjide dışa bağımlılıktır. Dış ticaret açığımız tamamı enerjiden kaynaklanmaktadır."

        - "Herkesin eylem yapmak, protesto yapma hakkı vardır"

        İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin de konuşan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hukuk ve demokrasimizin vazgeçilmezimizdir. Bütün olaylar, hadiseler, siyaset bunların hepsi hükümet, devlet kurumları, yargı bunların hepsi hukuk ve demokrasi içerisinde yol almalıdır. Hiç kimse ama hiç kimse hukuk ve demokrasi dışı yollara tevessül etmemelidir. Herkesin eylem yapma, protesto yapma hakkı vardır. Polise saldırma, polisi yaralama, yağmalama, dükkanların camlarını kırma, polis arabalarını taşlama hakkı yoktur. Bu vandallıktır, bunu kim yaparsa bundan uzak durmalıdır. Şehit Muhsin başkanımızın sözüyle söylüyorum. 'Hiç kimse bizim kahraman polisimize ve askerimize kabadayılık yapamaz." İstanbul'da 2 gündür İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve onunla birlikte gözaltına alınanlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin çağrısıyla onların tabanı başta olmak üzere çeşitli kesimler sokaklara indi. İnebilir eylem yapabilir, protesto edebilir. Buna saygımız sonsuzdur. Ama bunların arasına karışan terör uzantıları var. Sözde öğrenci kılığında marjinal sol gruplar var. PKK'lılar var ve en son 2 gün dayanamadı PKK'nın partisi 'bu akşam ben de sokaktayım, ben de onlarla beraberim' dedi. Ne demişler? Kimin aslı neyse ona çekermiş. Bunlar da aslına çekmeye başladı."

        Destici, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin de "Biz zaten başından itibaren ne dedik? Evet kim istemez silah bırakılsın. Bunlara güvenmiyoruz. Çünkü 40 yıllık hain bir günde vatan evladı olur mu? Bir günde değişir mi? Bir de bunların arkasındaki kuklacılar var. Bunları oynatan emperyalistler var. ABD'si, İsrail'i, batısı var. Onun için biz bunlara güvenmiyoruz. Onun için ne dedik? Terörle müzakere olmaz, mücadele edilir, terörün kökü kazılır. Niye 40 yılda kazınmadı o zaman? Çünkü terörle mücadele bu 40 yıllık süre içerisinde kesintisiz terörün tüm unsurlarına karşı topyekun yapılmadı da onun için kazınmadı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        Aydın, Denizli ve Uşak'ta yaklaşık 21 bin 300 fidan toprakla buluştu
        Aydın, Denizli ve Uşak'ta yaklaşık 21 bin 300 fidan toprakla buluştu
        Kale'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Kale'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Denizli'de mahalle sakinleri her akşam iftar sofrasında buluşuyor
        Denizli'de mahalle sakinleri her akşam iftar sofrasında buluşuyor
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Denizli-Antalya kara yolunda trafik, kar yağışı nedeniyle durma noktasına g...
        Denizli-Antalya kara yolunda trafik, kar yağışı nedeniyle durma noktasına g...