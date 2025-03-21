AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin, "CHP'nin genel başkanı ve yönetimi, 'İddialar eğer gerçekse biz genel başkanlığı ve görevlerimizi de bırakıyoruz. Ama gerçek değilse...' hadi bunu diyebiliyor mı? diyemezler, iddialarla ilgili hiçbir şekilde itiraz edemiyorlar." dedi.

Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturmayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının gerçek bilgi ve belgelerle iddianame hazırladığını belirten Zeybekci, "Çok değişik çok enteresan zamanlardan geçiyoruz. Gerek dünya geçiyor, gerekse Türkiye geçiyor. Türkiye'ye gelecek olursak, zamanında biri, 'Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça işler hallolmaz ve düzelmez' demiş. Bakın yavuz hırsızlar ev sahibini nasıl taşlıyorlar. Son günlerde yaşadığımız bu vakalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anayasal hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediyesiyle ilgili, İstanbul'da 100'ün üzerinde şahısla ilgili yüzlerce ayrı konuyla ilgili bir iddianame hazırlıyor. Bu iddianameyi hazırlayan cumhuriyetin savcıları. Bu savcılar iddianameleri gereği, iddianamelerinde bahse konu olan şahısları ifadelerini almak üzere gözaltına alıyor. Çünkü iddialar son derece ciddi. Belgeleriyle bilgileriyle." diye konuştu.

Belgelerin bir çoğunun CHP'nin kendi içinden geldiğini aktaran Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu belgelerin ve bilgilerin birçoğu da CHP'nin kendi içinden kendi taraflarından geliyor. Bazıları kıskançlıktan, bazılarının da bu milletin evladı olarak vicdanı el vermiyor. Yüreği ve midesi kaldırmıyor. Şimdi veryansın ediyorlar, bağırıyorlar. Savcının söz konusu iddialarıyla ilgili 'İstanbul Belediye Başkanı'nın diploması sahte değildir, hak ederek girdiği üniversiteden hak ederek bir diploma almıştır' diyebiliyorlar mı? İstanbul CHP il binasındaki para kuleleriyle ilgili, gözaltılar sırasında yanlarında yakalanan paralarla ilgili, bilgi ve belgeleriyle ispatlı bir şekilde iddia edilen rüşvetlerle ilgili 'hayır böyle bir şey asla olmadı, biz İstanbul Belediye Başkanı'na, meclis üyelerine ve adı geçenlere kefiliz' diyebiliyor mı? Bakın bu önemli. CHP'nin genel başkanı ve yönetimi, 'İddialar eğer gerçekse biz genel başkanlığı ve görevlerimizi de bırakıyoruz. Ama gerçek değilse...' hadi bunu diyebiliyor mı? diyemezler, iddialarla ilgili hiçbir şekilde itiraz edemiyorlar."