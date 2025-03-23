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        Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 23.03.2025 - 00:36
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        Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Fesleğen Mahallesi'nde bir apartmanda oturan T.A. ile oğlu G.A. (34) arasında tartışma çıktı.

        T.A, kavgaya dönüşen olay sırasında oğlu G.A'yı bıçakla sırtından yaraladı.

        Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri G.A'yı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

        Oğlunu bıçaklayan baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        G.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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