Denizli'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fesleğen Mahallesi'nde bir apartmanda oturan T.A. ile oğlu G.A. (34) arasında tartışma çıktı.
T.A, kavgaya dönüşen olay sırasında oğlu G.A'yı bıçakla sırtından yaraladı.
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri G.A'yı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Oğlunu bıçaklayan baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
G.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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