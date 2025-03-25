Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Honaz ve Pamukkale ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 2 bin 311 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

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