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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ve Honaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:49
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ve Honaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Honaz ve Pamukkale ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 2 bin 311 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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