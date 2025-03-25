Denizli'de Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu

Denizli'de, Yeşilay gönüllüleri için iftar programı düzenlendi.

Denizli Yeşilay Şubesi tarafından Polis Evi'nde organize edilen "Yeşilay Gönüllülerine Vefa İftar Yemeği" programında Yeşilay gönüllüleri ve üyeleri bir araya geldi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Denizli Yeşilay Şube Başkanı Hakan Şirin, kentte farkındalık oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İftara katılan gönüllülere teşekkür eden Şirin, 1920 yılından bu yana her türlü bağımlılıkla mücadele eden ve her geçen gün daha da büyüyen Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

Şirin, kentte Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olarak ortak faaliyetlerde bulunarak vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade ederek, Yeşilay ve YEDAM'ı tanıtmak, bağımlılığı ortaya çıkmadan engellemek ve bağımlı bireylere destek olmak amacıyla çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.