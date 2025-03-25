Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu

        Denizli'de, Yeşilay gönüllüleri için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu
        ABONE OL

        Denizli'de, Yeşilay gönüllüleri için iftar programı düzenlendi.

        Denizli Yeşilay Şubesi tarafından Polis Evi'nde organize edilen "Yeşilay Gönüllülerine Vefa İftar Yemeği" programında Yeşilay gönüllüleri ve üyeleri bir araya geldi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Denizli Yeşilay Şube Başkanı Hakan Şirin, kentte farkındalık oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        İftara katılan gönüllülere teşekkür eden Şirin, 1920 yılından bu yana her türlü bağımlılıkla mücadele eden ve her geçen gün daha da büyüyen Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

        Şirin, kentte Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olarak ortak faaliyetlerde bulunarak vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade ederek, Yeşilay ve YEDAM'ı tanıtmak, bağımlılığı ortaya çıkmadan engellemek ve bağımlı bireylere destek olmak amacıyla çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        25 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        İBB Başkan Vekilliği için toplandı
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor

        Benzer Haberler

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Yeşilay Denizli Şube Başkanı Şirin'den Vali Coşkun'a ziyaret
        Yeşilay Denizli Şube Başkanı Şirin'den Vali Coşkun'a ziyaret
        Denizli'de Yeşilay, üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendir...
        Denizli'de Yeşilay, üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendir...
        Denizlispor'da Başkan Ergil'in acı günü
        Denizlispor'da Başkan Ergil'in acı günü
        Destekle büyüttükleri tesiste ürettikleri makas ve bıçakları 70'ten fazla ü...
        Destekle büyüttükleri tesiste ürettikleri makas ve bıçakları 70'ten fazla ü...
        Pamukkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Pamukkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı