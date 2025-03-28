Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli'de Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açılışına katıldı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci tarafından yaptırılan caminin açılışını gerçekleştirdi.

Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci'nin anne ve babasının adını taşıyan Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'nin açılışı töreninde yaptığı konuşmada, caminin gençlerin ve çocukların dini bilgi elde edecekleri bir mabet olması temennisinde bulundu.

Cami inşa etmenin önemine değinen Erbaş, "Ne güzel bir evlat yetiştirmiş Şükrü amcamız, Fatma teyzemiz. Onların amel defterleri hiç kapanmayacak inşallah. Peygamber Efendimizin müjdesi var. O müjdeye nail olacaklar. Sadaka-i cariye olarak bu güzel caminin yapılmasında Sayın Bakanımızın, akrabalarının, inşallah emeği geçen ailenin, amel defterlerinin hiç kapanmamasına vesile olacak inşallah." dedi.

Medine-i Münevvere'de yetişen yüzlerce talebenin ilk yaptırdıkları şeyin cami olduğunu anlatan Erbaş, "Camiyi mektebe, medreseye dönüştürmeleri ile gittikleri beldeleri aydınlattılar. Onun için 'Camiler, şehirlerin ilim, irfan merkezleri, hikmet merkezleri olmaları münasebetiyle şehirlerin kalbidir.' diyoruz. 1 ile 7 Ekim arasını Camiler Haftası diye kutluyoruz. Camilerimizin değerini, önemini millete anlatmak için bunu bir vesile kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu" Erbaş, caminin Denizli'nin manevi atmosferine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. "Selçukludan günümüze pek çok mimari güzelliğimizi içinde barındıran bu cami, hat sanatıyla, tezyinatıyla ve mimarisiyle, mimari tarzlarıyla çok büyük bir zenginlik kazandırmıştır." diyen Erbaş, şunları kaydetti: "Öncelikle Nihat Zeybekci Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu eser, sadece Denizli için değil Türkiye için, ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu. Bize zaman zaman heyetler geliyor. 'Şehrimize bir cami yapacağız. Bize destek olun, yardımcı olun.' diyenler oluyor. Eğer bu çevredeki illerden gelenler olursa ben onlara bundan sonra diyeceğim ki 'Denizli'ye gidin, Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi'ni bir görün. Siz de böyle bir cami yapın.' diyeceğim inşallah onlara." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci de katılımlarından dolayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür etti.