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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli'de iftar programında konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayıyla ilgili "Oruç bizi koruyor, namaz bizi koruyor, İslam bizi koruyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:15
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli'de iftar programında konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayıyla ilgili "Oruç bizi koruyor, namaz bizi koruyor, İslam bizi koruyor." dedi.

        Çeşitli ziyaretler için kente gelen Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci tarafından Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Burada konuşan Erbaş, ramazan ayının son sahurunu ve iftarını yaparak bayramı karşılayacaklarını söyledi.

        Erbaş, iftar sofralarında buluşan vatandaşların bu birlik ve beraberliği ilelebet daim ettirmelerini temenni ederek, "İşte bu birliği, beraberliği sağlayan iftar sofrası. Ne güzel bir nimet, İslam'ın en büyük nimetlerinden birisidir ramazan ayı. Her ramazan ayının iftar sofralarındaki birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koymamız lazım. Şu manzarayı Müslüman toplumların dışındaki yerleri kastediyorum. İslam'ın dışında hiçbir inancı da bulamazsınız, göremezsiniz." diye konuştu.

        İbadetlerde aynı zamanda disiplin olduğunu ve ezan okunmadan önce hiç kimsenin elinin sofraya uzanmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

        "İşte güzellik burada. Allah'ın emri herkes tarafından dikkate alınır ve imsaktan sonra da aynı şekilde herkes yemeği, içmeyi bırakır. Muhteşem bir ibadet. Oruç bizi koruyor, namaz bizi koruyor, İslam bizi koruyor. Onun için Müslüman olduğumuzdan dolayı, Müslümanlığımızdan dolayı Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. İnşallah geleceğimize, çocuklarımıza, gençlerimize bırakacağımız en büyük miras işte şu manzara."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Nihat Zeybekci, rahmetli anne ve babasının adını taşıyan caminin açılışına katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

        Zeybekci, iftar yemeğine katılımlarından dolayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a minnettar olduğunu belirterek, "Rabbim inşallah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Sizlerle birlikte nice böyle Ramazan iftarlarına, bayramlara ve güzel kavuştursun." diye konuştu.

        İftar yemeğine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile protokol üyeleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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