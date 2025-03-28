Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Denizli'de iftar programında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayıyla ilgili "Oruç bizi koruyor, namaz bizi koruyor, İslam bizi koruyor." dedi.

Çeşitli ziyaretler için kente gelen Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci tarafından Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Erbaş, ramazan ayının son sahurunu ve iftarını yaparak bayramı karşılayacaklarını söyledi.

Erbaş, iftar sofralarında buluşan vatandaşların bu birlik ve beraberliği ilelebet daim ettirmelerini temenni ederek, "İşte bu birliği, beraberliği sağlayan iftar sofrası. Ne güzel bir nimet, İslam'ın en büyük nimetlerinden birisidir ramazan ayı. Her ramazan ayının iftar sofralarındaki birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koymamız lazım. Şu manzarayı Müslüman toplumların dışındaki yerleri kastediyorum. İslam'ın dışında hiçbir inancı da bulamazsınız, göremezsiniz." diye konuştu.

İbadetlerde aynı zamanda disiplin olduğunu ve ezan okunmadan önce hiç kimsenin elinin sofraya uzanmadığını ifade ederek şöyle devam etti: