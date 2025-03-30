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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan ligde kalma vurgusu:

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, ligde kalma ümitlerini daha yukarı çekebilmek için deplasmanda oynayacakları Aliağa Petkimspor maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:02
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan ligde kalma vurgusu:
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, ligde kalma ümitlerini daha yukarı çekebilmek için deplasmanda oynayacakları Aliağa Petkimspor maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

        Aktaş, AA muhabirine Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 yenerek rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

        İki takım için zor ve stresli bir maç olduğunu belirten Aktaş, "Galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum. Zor bir ligde oynuyoruz. Kendi evimizde Galatasaray ile başlayan bir galibiyet serimiz var. Ligde kalma ümidimizi daha yukarı çekebilmek için deplasmanda oynayacağımız Aliağa Petkimspor maçını da kazanmamız lazım. Ligin boyu çok kısaldı, 7 hafta kaldı. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Aktaş, sakat oyuncusu Tyler Cook'un henüz iyileşmediğini, yeni transfer Nijeryalı James Nnaji'ye ilk maçında bir şeyler öğretmeye çalıştıklarını ve bu oyuncunun savunmayı güzel yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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