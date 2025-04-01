Denizli'de mahalleli imece usulü bayram yemeği geleneğini sürdürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir mahallede, dini bayramlarda vatandaşların imece usulü hayır yemeği geleneği devam ediyor.

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar uzun yıllardır bayramlarda yardım toplayıp imece usulü yemek pişiriyor.

Gelenek bu Ramazan Bayramı'nda da sürdü. Bayramlaşan vatandaşlar, aynı sofrada buluşup hem pişirilen yemekleri yedi hem de sohbet etti. Şehir dışından gelenler de yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra kurulan sofrada yemeklerini yedi.

Mahallesi sakinlerinden Ahmet Kocairi, gazetecilere mahallede örf ve geleneklerin sürdürüldüğünü söyledi.

Bu gelenekle birlik ve beraberliği sağladıklarını ifade eden Kocairi, "Bu anlamlı bir gelenek bayrama ayrı bir manevi değer katıyor. Mahalle halkının topladığı yardımlarla hazırlanan bereket sofrası, bayramda herkese açık bir şekilde kuruluyor. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak nesilden nesle aktarılıyor." dedi.

Mahalle muhtarı Ali Kuş ise yüzlerce kişinin aynı sofrada buluşarak bayramın coşkusunu paylaştığını belirterek, "Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu faaliyet, sadece mahalle sakinlerini değil, farklı yerlerden gelen misafirleri de aynı çatı altında bir araya getiriyor." diye konuştu.