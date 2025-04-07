Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Faruk Tahal (44) idaresindeki 20 AKG 486 plakalı motosiklet, Servergazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yola devrildi.
Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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