Denizli'de çöp konteynerine bebeğini atan anne yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cesedi çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı.

​​İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebeğinin bulunmasına ilişkin A.S'yi (25) gözaltına aldı.

A.S.'nin emniyetteki ifadesinde, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldığını belirterek, bu durumu ailesi ve etrafından sakladığını, evde tek başına bebeğini ölü doğurduktan sonra paniğe kapıldığını ve bebeğini çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi.

Bebeğin cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara Bulvarı'nda 17 Nisan'da akşam saatlerinde çöp konteynerine yeni doğmuş erkek bir bebeğin atıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti.