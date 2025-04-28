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        Denizli'de 391 parça tarihi eser ele geçirildi

        Denizli'nin Kale ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 391 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:54
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        Denizli'de 391 parça tarihi eser ele geçirildi
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        Denizli'nin Kale ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 391 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma belirlenen adrese düzenlediği baskında, Bizans dönemine ait 379 sikke, yüzük, 2 kolye, 9 tarihi obje, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adreste bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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