Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 27 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 27'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:45 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 27 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 27'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, D.S'nin liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünün, kasten yaralama, kurşunlama, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 24 ayrı suç işlediğini tespit etti.

        Ekiplerin 25 Nisan'da örgütün 1 iş yeri ve 30 ayrı adresine yönelik düzenlediği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 19 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 104 fişek, 26 uyuşturucu madde, 399 gram esrar ve 74 bin 400 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 27'si tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, D.S'nin liderliğindeki örgütün, S.E'nin liderliğinde kurulan bir başka suç örgütüyle çıkar çatışması sonucu karşılıklı husumet sebebiyle birçok suçu işlediği iddia edildi.

        - 32 şüpheli, önceki operasyon kapsamında tutuklandı

        Açıklamada, S.E'nin elebaşı olduğu örgüte yönelik de 2 Şubat'ta Denizli merkezli, Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl'de operasyon düzenlendiği, operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 32'sinin, kasten öldürme, kasten yaralama, işyeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Öldüresiye saldırmış
        Öldüresiye saldırmış
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!

        Benzer Haberler

        Denizli'de 391 parça tarihi eser ele geçirildi
        Denizli'de 391 parça tarihi eser ele geçirildi
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'de
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'de
        Denizli'de kaybolan 20 yaşındaki kişi aranıyor
        Denizli'de kaybolan 20 yaşındaki kişi aranıyor
        Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Çift, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi; 1 ölü, 1 yaralı
        Çift, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi; 1 ölü, 1 yaralı