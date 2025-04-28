Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 27 şüpheli tutuklandı

Denizli'de silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, D.S'nin liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünün, kasten yaralama, kurşunlama, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 24 ayrı suç işlediğini tespit etti.

Ekiplerin 25 Nisan'da örgütün 1 iş yeri ve 30 ayrı adresine yönelik düzenlediği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 19 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 104 fişek, 26 uyuşturucu madde, 399 gram esrar ve 74 bin 400 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 27'si tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, D.S'nin liderliğindeki örgütün, S.E'nin liderliğinde kurulan bir başka suç örgütüyle çıkar çatışması sonucu karşılıklı husumet sebebiyle birçok suçu işlediği iddia edildi.