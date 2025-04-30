Denizli'de bir bebeği darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.

Bebeğin annesi S.B.D'nin ise ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

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