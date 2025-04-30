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        Denizli'de bir bebeği darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 22:14 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:14
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        Denizli'de bir bebeği darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir bebeği darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi.

        S.D'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

        Bebeğin annesi S.B.D'nin ise ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

        Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Dün, Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedildiği tespit edilmiş, bebeği darbeden annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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