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        Denizli'de yem karma makinesine düşen kişi öldü

        Denizli'nin Kale ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:25
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        Denizli'de yem karma makinesine düşen kişi öldü
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        Denizli'nin Kale ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Demirciler Mahallesi'nde yaşayan İsmet Akça (49), yem karma makinesine yem döktüğü sırada makinenin tambur bölümüne düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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