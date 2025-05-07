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        Sırbistan'da halkalanan yaralı gökkuzgunu Denizli'de koruma altına alındı

        Sırbistan'da halkalanan gökkuzgunu, Denizli'nin Çal ilçesinde yaralı halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:57 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:57
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        Sırbistan'da halkalanan yaralı gökkuzgunu Denizli'de koruma altına alındı
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        Sırbistan'da halkalanan gökkuzgunu, Denizli'nin Çal ilçesinde yaralı halde bulundu.

        Denizler Mahallesi'nde yaşayan Eşref Eşbah, tarlada yaralı ve bitkin halde bulduğu kuşu evine getirdikten sonra durumu veterinere bildirdi.

        Veteriner hekim Ediz Zeybek'in kontrol ettiği kuşun gökkuzgunu cinsi olduğu ve ayağındaki halkada "Museum Belgrade 3X16338" yazısı bulunduğunu fark etti.

        Sırbistan'dan geldiği anlaşılan kuş, ilk tedavisi sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

        Koruma altına alınan kuş, iyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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