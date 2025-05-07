Sırbistan'da halkalanan yaralı gökkuzgunu Denizli'de koruma altına alındı

Veteriner hekim Ediz Zeybek'in kontrol ettiği kuşun gökkuzgunu cinsi olduğu ve ayağındaki halkada "Museum Belgrade 3X16338" yazısı bulunduğunu fark etti.

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